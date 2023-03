La Juve in Europa League con il dubbio Pogba, Allegri: «Domattina vediamo se sarà a disposizione. Kean ha chiesto scusa»

Il quarto posto è lontano in campionato, e allora l’Europa League diventa fondamentale per garantirsi un posto nella prossima Champions. «Dobbiamo porre le basi per essere in vantaggio nella gara di ritorno - spiega Allegri -. Il Friburgo è forte fisicamente, è quinta nel campionato tedesco e imbattuta in Europa League. Dobbiamo tornare a vincere in casa perché tra le partite di Champions e la prima di Europa League abbiamo fatto solo una vittoria». Pogba in dubbio, Kean verso il rilancio in Europa. Per cancellare la sconfitta con la Roma. «Dopo la partita è normale ci fosse dispiacere, rammarico, delusione. Quando ci sono queste situazioni di instabilità sembra che crolli il mondo addosso. Dobbiamo giocare di squadra, con grande rispetto. È importante vincere e non subire gol».

Roma-Juventus, le pagelle: muro Rui Patricio (7), Spinazzola frizzante (6,5). Flop Vlahovic (4,5)

Di Maria titolare, domani la decisione su Vlahovic. «Davanti devo gestire al meglio le forze, Pogba ieri ha fatto un buon allenamento, stamattina ha fatto un po’ di differenziato e vedremo domattina se sarà a disposizione. Sono contento di Dusan, nelle ultime partite ha fatto bene a livello tecnico. Fare il centravanti titolare alla Juve comporta responsabilità diverse rispetto a Firenze. Sta crescendo, come tutti i giocatori ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri meno bene. Gli attaccanti vengono valutati per i gol fatti. Da parte mia, invece, i giocatori devono lavorare tutti i giorni per migliorare. Di Maria sta bene fisicamente, domani sarà titolare». Non è da escludere la staffetta Chiesa/Vlahovic, ma anche Kean scalpita: «L’anno scorso abbiamo giocato con Chiesa centravanti. È un giocatore di altissimo livello tecnicamente: ha tutte le caratteristiche per ricoprire tutti e tre i ruoli davanti. Kean ha sbagliato a Roma, lo sa anche lui, mi ha subito chiesto scusa. Pagherà la multa ma è un giocatore della Juventus, importante per noi. Gli errori li fanno tutti, lui lo ha commesso e ha pagato. Da questo errore uscirà più maturo». Fuori Milik, Kaio Jorge e De Sciglio: «Al 99% Alex Sandro torna a disposizione, a meno che non ci siano sorprese. De Sciglio è ancora out, speriamo di averlo per domenica».