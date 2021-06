Italia-Svizzera, probabili formazioni, orario e dove vederla: dentro Di Lorenzo per Florenzi

La seconda giornata del Gruppo A agli Euro 2020 vedrà scontrarsi alle 21 di mercoledì 16 giugno Italia e Svizzera, che si disputerà nuovamente allo Stadio Olimpico di Roma. Le due squadre arriveranno all'incontro con morale quasi agli antipodi: la nazionale azzurra ha sfoderato contro la Turchia una delle migliori prestazioni d'organico dell'era Mancini, la Svizzera, al contrario, viene da una prestazione sicuramene buona ma che non è bastata a battere il Galles, da cui si è vista rimontare dopo il gol del momentaneo vantaggio.

Il ct italiano dovrebbe confermare l'undici che è sceso in campo nella partita inaugurale del torneo, con una sola modifica per quanto riguarda la fascia destra di difesa, dove l'infortunio di Florenzi spinge in campo il "napoletano" Di Lorenzo. Davanti confermato il tridente con Immobile, Berardi e Insigne, e anche il pacchetto di centrocampo ruoterà intorno ad uno dei migliori della scorso sfida, Jorginho.

Anche per il ct ex Lazio Petkovic non ci dovrebbero essere grossi scossoni per quanto riguarda l'undici titolare, con solo una piccola variazione di modulo dal 3-4-1-2 al 3-4-2-1, con Embolo che dovrebbe affiancare Shaqiri più basso in appoggio dell'unica punta Seferovic. Sull'ala sinistra si andrà di nuovo l'ex rossonero Rodriguez, mentre sulla corsia opposta correrà il diffidato Mbabu. L'altro diffidato, Schar, guiderà dal centro la difesa a 3.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

A disp.: Sirigu, Meret; Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Bernardeschi, Chiesa, Cristante, Pessina; Belotti, Raspadori. All. Roberto Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic

A disp.: Mvogo, Omlin; Benito, Comert, Fassnacht, Gravranovic, Mehmedi, Sow, Vargas, Widmer, Zakaria, Zuber. All. Vladimir Petkovic