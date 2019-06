La Panini realizza 8 nuove figurine con le Azzurre

La Panini ha realizzato otto nuove figurine extra per completare la rosa della Nazionale italiana nell'album dedicato ai Mondiali di calcio femminile. Nella collezione, uscita due mesi fa e dedicata alle 24 squadre che partecipano al torneo, sono infatti previste per ogni squadra 17 giocatrici. Un numero di figurine che, come da tradizione, non è esaustivo in quanto soggetto a subire cambiamenti, a causa di imprevisti come infortuni o convocazioni successive. A tempo di record, l'azienda di Modena ha così realizzato 8 nuove figurine, riguardanti Chiara Marchitelli e Rosalia Pipitone (portiere), e poi Lisa Boattin e Linda Tucceri Cimini (difesa), Laura Fusetti, Martina Rosucci e Annamaria Serturini (centrocampo) e Stefania Tarenzi (attacco). «Siamo felicissimi di festeggiare il primo successo della Nazionale femminile di ieri nel modo che più ci riesce naturale» ha dett Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. «Esattamente come accade per le collezioni maschili, abbiamo pensato di completare la rosa della Nazionale femminile con le 8 figurine delle ragazze finora non rappresentate all'interno della nostra collezione. Un omaggio che ci rende orgogliosi e che ci auguriamo possa essere di buon auspicio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA