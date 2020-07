Lazio, Inzaghi come Chinaglia è il "Grido di battaglia": la foto diventa virale

Inzaghi come Chinaglia. Se prima era la grinta e il tifo per la Lazio a renderli simili ora ci sono anche i gesti. Due immagini perfettamente sovrapponibili. Al gol vittoria di Parolo, Simone si lascia andare ad un gesto iconico. Uno scatto sacro per i laziali. La Storia. Quella immortalata dal fotografo Marcello Geppetti nel derby del 31 marzo 1974. Ieri nello sky box dello stadio di Torino inzaghi viene immortalato In piedi con il braccio disteso e l’indice a indicare un punto lontano. L’immagine a colori vira al bianco e nero ed ecco comparire Giorgio Chinaglia. Simone ha raccolto il testimone del grido di battaglia. Impazziti i tifosi laziali che hanno ricondiviso lo scatto sui social. Lo ha fatto anche la moglie di mister Inzaghi, Gaia Lucariello. “Inzaghi vanto nostro”, “Sei la storia” e poi ancora “A vita nella Lazio”. E qualcuno, viste le squalifiche di Immobile e Caicedo contro il Milan azzarda “Ma perché non schieriamo Inzaghi-Correa?”.

