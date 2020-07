Lazio, Milinkovic: «Non molliamo mai». Leiva torna ad allenarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Può succedere di tutto, ma non molliamo mai la presa». Sergej Milinkovic avvisa la Juventus. Il “Sergente” celebra così, su Instagram, la vittoria in rimonta sul campo del Torino per 2-1. Un successo arrivato anche grazie al serbo, autore di una prestazione superlativa, soprattutto nel secondo tempo. Milinkovic, ancora una volta, fa la differenza. Il suo tiro al volo, respinto da Sirigu, è il preludio al gol decisivo di Parolo. Intanto, la squadra si allena già nel centro sportivo di Formello. Sui campi del Training Center si rivede Lucas Leiva. Il brasiliano, operato al menisco lo scorso aprile, torna ad indossare gli scarpini. Si era fermato circa tre settimane fa per un nuovo problema al ginocchio. Fastidio e gonfiore. Questi i sintomi accusati dal “Comandante”, sostituito finora da Parolo e Cataldi. L’obiettivo è tornare a disposizione per la in trasferta contro il Lecce in programma il prossimo 7 luglio allo Stadio Via del Mare. Segnali di ripresa anche da Luiz Felipe, che svolge esercizi personalizzati dopo lo stiramento all’adduttore.