Immobile punta Chinaglia per diventare il grido di battaglia

Altro centro altro record. Il Ciro d’Italia non conosce soste. Che sia campionato o coppa Italia la certezza è che Immobile fa gol. Ventitrè reti in 24 partite, praticamente uno ogni 82 minuti giocati. In generale ha una media di 0,7 a partita. Tenete la penna in mano perché Ciro ha deciso di far riscrivere tutte le pagine di storia della Lazio. Intanto in campionato si è già preso il primato di Signori, dopo 19 giornate ha segnato 20 gol, Beppe ne aveva fatto uno in meno. La rete in coppa Italia, invece, l’ha posizionato ai piedi del podio dei bomber all time biancocelesti. Con il gol numero 109 ha superato Giordano al quarto posto. Poco più in alto, con 122, c’è quel Giorgio Chinaglia a cui vorrebbe scippare il grido di battaglia. E magari anche quel “titolo” di bomber dello Scudetto. A 127, invece Beppe Signori. «E segna sempre lui» ormai sta per cambiare padrone. Per ora Ciro is on Fire! Immobile a fine stagione vorrebbe mettersi in testa quella corona che fece di Beppegol un Re. Per questa stagione è inarrivabile Silvio Piola con i suoi 159 centri. Ciro ha impiegato 158 partite per farli, Chinaglia 7 anni, Signori 6. Altri tempi, altro calcio. Ma le statistiche non tengobno conto del tempo. In Italia non conosce rivali. Lukaku e un certo Cristiano Ronaldo inseguono con 6 lunghezze di distacco. Da solo ha segnato più di Ronaldo, Dybala e Higuain.Anzi è addirittura meglio del miglior Pipita che nella stagione 2015-16 chiuse il campionato con 36 reti. Al giro di boa Higuain ne segò 18, Ciro ne ha due in più e una gara in meno. E pensare che poteva averne almeno uno in più se la tensione non l’avesse “fregato” facendogli sbagliare il rigore con la Juventus. Un errore di cui ha risentito anche nella successiva sfida contro il Cagliari. Sono bastate le vacanze natalizie a fargli ritornare l’appetito: 4 gol in appena 3 partite. Non è un caso che in Coppa Italia non abbia fatto favori come in passato: il rigore lo ha tirato lui. Segna sempre e in ogni modo: 14 di destro, 4 di sinistro e due di testa. In Europa la battaglia è più serrata ma Ciro è primo anche lì con un gol in più rispetto a Lewandowski. Sabato Immobile è pronto ad una nuova puntanta del suo show. E di fronte c’è anche la Sampdoria, la squadra a cui ha segnato di più in serie A. Messaggi al ct Mancini che deve stilare la lista per Euro 2020. Finora ha sbaragliato la concorrenza ma visto che in passato c’è stata ritrosia a convocarlo, meglio continuare a mandare messaggi.