Inter, Suning alla ricerca di soci di minoranza: la situazione oggi

Se a inizio stagione le voci di una possibile cessione dell’Inter al fondo saudita Pif (che nel frattempo acquistò il Newcastle), furono smentite da Suning, adesso si torna a parlare di soci di minoranza nel club nerazzurro. Bloomberg, la multinazionale operativa nei mass media con sede a New York, negli Stati Uniti, rilancia l’indiscrezione di un possibile nuovo ingresso in società. Questo perché con la crisi di liquidità di Suning (viste le ormai note restrizioni del governo cinese negli investimenti nel calcio), c’è bisogno di aiuti finanziari. Già nei mesi scorsi, intorno a febbraio, si parlava di un accordo trovato tra Suning e Bc Partners per la cessione delle quote di maggioranza del club nerazzurro per 800 milioni di euro. Offerta poi rifiutata dalla proprietà cinese che, nel frattempo, si era concentrata sullo scudetto, conquistato grazie al lavoro svolto da Antonio Conte. Che, appena intuì i reali problemi finanziari, decise di salutare tutti e andare via.

Intanto, in aiuto a Suning arrivò il fondo californiano Oaktree, che garantì all’Inter 275 milioni di euro sotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon, la controllata di Suning tramite cui il gruppo cinese possiede la maggioranza del club con il 68,55% delle azioni: quote utilizzate come pegno per il prestito, con Suning che ha tre anni per ripagarlo al 10%. Soldi necessari al club nerazzurro per saldare le pendenze relative alla stagione 2020-21. Le scadenze, poco alla volta si fanno imminenti, ed è per questo che Suning potrebbe correre ai ripari individuando un socio di minoranza e poi, questa è al momento solo un’ipotesi, intavolare in futuro una trattativa per la cessione definita delle quote di maggioranza. Questa strada, però, al momento sembra non percorribile a breve termine. Nonostante queste difficoltà finanziarie, però, in campo l’Inter sta ottenendo ottimi risultati. In Champions è agli ottavi (dopo 10 anni) e in campionato è seconda a -1.