Champions, il Milan cerca l'impresa con il Liverpool

Partita da dentro o fuori per il Milan che stasera alle 21 contro il Liverpool si gioca il futuro in Champions League tra le mura amiche di "San Siro". Ai rossoneri serve necessariamente una vittoria per sperare nel passaggio del turno, buttando un occhio al risultato dell'altra gara del gruppo B tra Porto e Atletico Madrid. «Dobbiamo essere forti, più di tutto e più saremo imprevedibili e più creeremo», ha detto in conferenza Pioli che dovrà fare a meno di Leao fermato da una lesione al bicipite femorale. In campo stasera anche l'Inter di Inzaghi, già qualificata agli ottavi, che affronta il Real Madrid in trasferta. In palio il posto da prima del girone.