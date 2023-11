Inter, esame Salisburgo. Inzaghi: «Gara ostica. Conosciamo le difficoltà, ma ne usciremo insieme»

L’Inter non vuole sbagliare e in casa del Salisburgo punta a ipotecare gli ottavi. «È un avversario che ha dimostrato il suo valore già a San Siro. Il Salisburgo vince il campionato ogni anno, fa sempre la Champions, ha ottimi giocatori, un ottimo allenatore, è una squadra organizzata, avremo delle difficoltà anche domani, ma dovremo uscirne tutti insieme. A San Siro non abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto fatica a entrare in campo, abbiamo sbagliato più del solito ma una volta entrati in partita abbiamo fatto un ottimo finale di primo tempo e un ottimo secondo e abbiamo meritato la vittoria», le parole di Simone Inzaghi.

Salisburgo-Inter: dove vederla e quando, probabili formazioni e classifica del girone della squadra di Inzaghi

Le parole di Inzaghi

E ancora: «Servirà tecnica, fisicità, abbiamo toccato con mano il Salisburgo, loro sono una squadra fisica e tecnica.

Dovremo essere bravi sapendo che hanno dei giocatori bravi oltre che fisici, ci vorrà la migliore Inter. Lo sappiamo, ne abbiamo parlato, cercheremo di mettere in campo una partita importante Dumfries? Stamattina non aveva recuperato bene per allenarsi, ne ho parlato col dottore, il ragazzo c’è ma non so se comincerà la partita. Giocherà sicuramente Frattesi dall’inizio, dobbiamo vedere gli altri due posti. Asllani è in crescita, Mkhitaryan e Barella stanno facendo molto bene quindi devo decidere. Klassen meriterebbe il suo spazio perché ogni giorno mi mette in difficoltà in allenamento», ha concluso il tecnico nerazzurro.