HANDANOVIC 6Subisce il gol senza soffrire troppo, né prima né dopo. Gestisce bene il gioco con i piedi.SKRINIAR 5,5Mertens è cliente difficile, non va in difficoltà solo lui là in mezzo.DE VRIJ 5,5Vedi Skriniar. Si fa subito ammonire.BASTONI 6Gioca con buona personalità. Cresce.CANDREVA 6,5Una freccia, manda ai pazzi Hysaj. Cross, tiri in porta, sembra che il tempo non si sia fermato.BARELLA 5,5Dà sostanza e qualità, vive di strappi. Bene ma non continuo.BROZOVIC 6Regia sapiente, ma senza idee illuminanti.YOUNG 6,5Iniziative sempre pericolose, gioca un ottimo primo tempo, nella ripresa, inevitabilmente, cala.ERIKSEN 6,5Segna da angolo, con deviazione di Di Lorenzo, poi non riesce a incidere, se non sui calci piazzati.LUKAKU 5,5Gioca di forza, fa movimento e usa il fisico per proteggere il pallone. Ha un paio di palle buone, ma non le sfrutta. Non è quello di febbraio.LAUTARO 5,5Tecnicamente sublime, ma gira spesso alla larga.SANCHEZ 6Entra subito bene, sfiora il gol del successo.MOSES 5,5Muscoli e agonismo, ma non basta.BIRAGHI 6Qualche buon pallone in mezzo.RANOCCHIA NGSENSI NGCONTE 5,5La sua Inter parte in tromba, rischia di chiudere il conto nel primo tempo. Poi, una distrazione e riemergono i vecchi problemi. Il primo obiettivo, intanto, sfuma.