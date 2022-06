Lunedì 20 Giugno 2022, 18:23

Aspettando Lukaku e Dybala, all’Inter arriva Bellanova. Definito l’accordo con il Cagliari sulla formula. Si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto. È un affare nel quale ballano ben 10 milioni di euro tra i soldi da dare subito e quelli per il riscatto. Simone Inzaghi ha così il suo rinforzo sulla fascia, dopo l’addio di Perisic, andato al Tottenham da Antonio Conte. Al momento, senza cessioni, a destra agiranno Dumfries (che però piace al Chelsea) e Bellanova appunto; a sinistra Gosens e Darmian.

Già chiuso Asllani con l’Empoli, nei prossimi giorni l’Inter incontrerà ancora l’entourage di Dybala per capire come venirsi incontro. Da una parte l’offerta è chiara, 5,5 milioni di euro; dall’altra la richiesta è di 7 più uno di bonus. Intanto, Simone Inzaghi è in sede – ed è presente anche il presidente, Steven Zhang – e c’è attesa per il rinnovo del tecnico nerazzurro. Radu può finire in prestito alla Cremonese. Il Milan rischia di perdere Renato Sanches e deve dare un’accelerata al suo mercato per Botman (l’alternativa è Bremer, che piace all’Inter) e De Ketelaere. I rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara sono attesi in settimana. Il Napoli riapre il dialogo con Mertens, ma può perdere sia Koulibaly sia Fabian Ruiz. La Fiorentina vuole Sensi, mentre Pinamonti non è convinto di trasferirsi al Monza e sta tentennando.