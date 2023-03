Inter-Juventus, Inzaghi: «Loro secondi? Guardo la classifica attuale. Vlahovic e Di Maria osservati speciali»

L’Inter arriva alla sosta per le Nazionali con il botto, con il derby d’Italia contro la Juventus. Una sfida importante al di là della classifica e della rincorsa Champions di entrambe. «Sappiamo cosa rappresenta questa partita per società e tifosi. Si sfidano due squadre che stanno bene, ci saranno corsa, aggressività e determinazione come avviene in certe gare», ha detto Simone Inzaghi. «Massimiliano Allegri dice che sul campo sono a +3 da noi? La consideriamo una grandissima squadra, completa con giocatori fortissimi. La rispettiamo, l’abbiamo affrontata in finali molto sentite. Avremo anche due partite di Coppa Italia. Sappiamo quanto conta la preparazione mentale e con la Juve lo sarà di più».

Il sorteggio con il Benfica

L’Inter arriva con grande entusiasmo a questa sfida grazie alla qualificazione ai quarti di Champions dopo 12 anni e al sorteggio col Benfica: «La qualificazione è un grandissimo orgoglio, ma sappiamo che il periodo è intenso e la stanchezza e gli infortuni ci sono. Ora bisogna guardare a domani, partita molto importante per il nostro percorso. Dalla ripresa avremo un aprile intenso, ci saranno altre 16 partite sicure e speriamo ce ne sia qualcuna in più. Avrò bisogno di tutti, sperando nella singola partita di averne sempre di più per aumentare le mie scelte».

Le scelte di formazione

Non ci saranno Skriniar, Bastoni e Gosens. In attacco potrebbe tornare titolare Lukaku: «Romelu sta aumentando il minutaggio, è stato importantissimo per i quarti di Champions. All’andata ha fatto gol lui, ha giocato a Spezia, l’altra sera è entrato con lo spirito giusto. Sta lavorando nel migliore dei modi, io devo fare scelte di volta in volta, sono molto contento di Lukaku. E da quattro giorni si sta allenando bene anche Correa. Avremo bisogno di tutti». I nerazzurri dovranno stare attenti a Di Maria: «Lo conosciamo tutti, è un grandissimo campione. L’ultima partita della Juve con Kean e Vlahovic è stata ottima, poi c’è Chiesa, forse Milik. Hanno un grandissimo potenziale, una rosa molto importante con giocatori che possono spostare le sorti della partita. Servirà la massima attenzione, Di Maria come altri sarà osservato speciale. La classifica? Io guardo la classifica adesso, poi ci sono organi preposti che stanno lavorando e vicende giudiziarie. Quello che accadrà lo vedremo, speriamo avvenga presto perché tutte le squadre hanno bisogno di chiarezza».