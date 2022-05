Calciomercato Inter, attesa per l'incontro Inzaghi-Zhang. E viene alzata l'offerta a Perisic

Non sono giorni facili per l’Inter, che deve ancora digerire – e non riuscirà a farlo così in fretta – lo scudetto vinto dal Milan. Ma intanto anche in viale Liberazione lavorano il futuro. Salvo cambiamenti di programma, nella giornata di domani Simone Inzaghi incontrerà la società, il presidente Steven Zhang e la dirigenza nerazzurra per parlare di futuro.

Il giovane presidente, che il 21 dicembre ha compiuto 30 anni, spiegherà al proprio l’allenatore l’esigenza di una cessione eccellente (nella lista ci sono Skriniar e Bastoni, ma i tifosi temono vada via Lautaro Martinez), ribadendo però la volontà di tenere ad alto livelli l’Inter. Con un mercato sostenibile, una riduzione del monte ingaggi (almeno del 15%), di occasioni da prendere al volo (come Dybala, a parametro zero, che ora deve esaminare l’offerta nerazzurri di 6 milioni di euro a stagione più bonus) e di un tentativo di trattenere Perisic.

Al croato è stata fatta una nuova proposta di 5 milioni di euro più bonus, migliorando la precedente proposta da 4,5. Beppe Marotta e Piero Ausilio non intendono andare oltre. Il croato ha ascoltato – a un certo punto si è collegato anche lui in videochiamata – ma non ha dato una risposta definitiva. Si è riservato qualche giorno di tempo. Sul giocatore c’è il forte interesse della Juventus come pure di un club estero della Premier, entrambe certamente superiori dal punto di vista economico. L’Inter però ha sicuramente fatto un passo in avanti non scontato, che forse Perisic potrebbe anche tenere in considerazione.