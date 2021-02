Inter, il futuro di Lautaro Martinez è nerazzurro e la Lu-La mette nel mirino il Genoa

Una doppietta che gli ha regalato entusiasmo e tanta voglia di Inter. Nell’ultimo derby, quello dello scontro tra titani dopo quasi 10 anni dall’ultimo (2 aprile 2011), Lautaro Martinez è stato il più decisivo di tutti. Non solo per i due gol, ma anche per il dialogo costante con Lukaku. Una delle coppie offensive più forti in Europa. La Lu-La, così ribattezzata, sta regalando grandi soddisfazioni ad Antonio Conte, in un periodo nel quale le vicende societarie possono distrarre l’Inter. Invece, non sta accadendo. E domani pomeriggio a San Siro i nerazzurri affronteranno il Genoa con la consapevolezza di dare un segnale al campionato. Andare a +7 dal Milan, in attesa poi della sfida all’Olimpico tra rossoneri e Roma. La squadra di Stefano Pioli non vince da quattro partite, tra campionato ed Europa League, ed è apparsa in difficoltà. Ed è per questo che l’Inter non può proprio fermarsi. Si affida a Lautaro Martinez, che firmerà il rinnovo del contratto, dimenticando le sirene del Barcellona, ora alle prese con una grave crisi economica e in altre faccende affaccendate. Conte riparte da Lautaro Martinez. Con la consapevolezza di quanto possa ancora crescere l’argentino al fianco di un campione come Lukaku.

