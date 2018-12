Zanetti sul Rapid Vienna: «È andata bene, ma non esistono gare facili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’urna di Nyon l’Inter pesca il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale di Europa League. La mente non può non tornare all’ultima sfida continentale tra i nerazzurri e gli austriaci. Risale al 1990-91, l’anno della prima Coppa Uefa vinta dal club di corso Vittorio Emanuele. Il periodo dei tre tedeschi, Matthäus, Brehme e Klinsmann per intenderci. Il Rapid Vienna ha chiuso, gli attuali gironi, a pari punti con il Villarreal, ma campionato è in seria difficoltà. Arriva dalla batosta per 6-1 nel derby contro l’Austria Vienna e, al momento, è ottava in campionato. «Sorteggio fortunato? È andata bene, ma sappiamo che non ci sono partite facili. Bisognerà vedere come saremo a febbraio, ma vogliamo essere protagonisti», le prime parole di Javier Zanetti, presente ai sorteggi. «Per la Champions dispiace, ma ora dobbiamo guardare all’Europa League che è una competizione prestigiosa. Icardi? Noi lo vediamo in settimana ed è contentissimo e sereno, c’è un grande rapporto con la società e la gente. Credo solo che dobbiamo aspettare il momento giusto. Ma ripeto, noi siamo contenti: lui è il nostro capitano, il nostro punto di riferimento, e deve continuare così».