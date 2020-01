Inter, che caos: adesso Lautaro Martinez rischia il derby (e la Lazio?). E sarà multato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adesso l’attenzione è tutta rivolta alle decisioni del giudice sportivo, segnale che Inter-Cagliari sta continuando nonostante il triplice fischio finale di Gianluca Manganiello, arbitro contestato dalla panchina nerazzurra. Oltre a Lautaro Martinez, che rischia due o tre giornate di squalifica (se così sarà, salterà il derby con il Milan del 9 febbraio e lo scontro diretto con la Lazio), sono attese le decisioni nei confronti di Antonio Conte, Tommaso Berni, Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, protagonisti del post partita concitato. Solo l’intervento di Lele Oriali ha evitato che il caos degenerasse del tutto. L’entità della squalifica adesso dipenderà da cosa avrà scritto nel referto il direttore di gara. Ma al di là di questo, in viale Liberazione non sono per niente felici per quanto accaduto in campo e per la reazione, considerata eccessiva, di Lautaro Martinez, che ora rischia appunto di saltare delle gare fondamentali in ottica scudetto. L’argentino sarà multato, così come da regolamento interno sulle espulsioni a causa di proteste. Il numero 10 dell’Inter, autore del momentaneo vantaggio su cross del neo arrivato Young, ha poi chiesto scusa nella serata di ieri («Sono triste per la situazione di oggi, devo andare avanti e continuare a imparare. Mi scuso con tutti»), ma la sostanza non cambia. Guardando ai singoli casi, può essere squalificato Berni, il terzo portiere, per aver rincorso l’arbitro stringendogli la mano in maniera provocatoria e urlato tutto il suo disappunto. Inoltre, alcune immagini hanno poi immortalato Ranocchia sputare a terra, nei minuti di recupero, in direzione del quarto uomo. Nel tunnel anche D’Ambrosio non le ha mandate a dire all’arbitro. Ora serve ristabilire la serenità, anche perché poi in serata - nel posticipo - è arrivato un regalo da Rino Gattuso e dal Napoli, vittoriosi sulla Juventus, ora a -3.