Inter-Atalanta, rigore per fallo di mano di Hateboer (ma il guardalinee aveva alzato la bandierina). Check del Var, cosa è successo

Nuovo episodio da moviola in Inter-Atalanta che è stata ferma per cinque minuti a causa del Var. A Lissone hanno impiegato diverso tempo per analizzare un'azione di gioco al 54', quando il cross di Dumfries è stato deviato da Hateboer con la mano. Il terzino destro aveva il braccio destro largo e perpendicolare rispetto al corpoi e, dopo una lunga analisi, Colombo è andato all'On Field Review decidendo poi per il calcio di rigore, sbagliato da Lautaro.

Inter-Atalanta, annullato il gol di De Ketelaere al Var: cosa è successo

Cosa è successo

Inizialmente non era ben chiaro cosa l'arbitro stesse valutando. Dopo aver chiarito che il tocco di mano dell'esterno destro fosse reale, Colombo ha deciso di visualizzare il pallone che era rimbalzato sulla linea. La questione riguardava proprio questa: la palla era uscita oppure no? I giocatori dell'Atalanta si erano infatti fermati per permettere la giocata dal portiere, ma l'arbitro ha deciso di assegnare il rigore perché non c'era rimessa dal fondo.