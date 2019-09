Inter, ansia Lukaku per Conte: «Gioca solo se avremo le necessarie garanzie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al debutto in Champions contro la Slavia Praga, Antonio Conte deve pensare al recupero di Lukaku, dolorante alla schiena nel successo contro l'Udinese. «Dovremo fare attenzione», le parole del tecnico sulla sfida.«Affronteremo una squadra che ha fatto molto bene l'anno scorso, vincendo il campionato contro il Viktoria Plzen che di recente ha fatto bene in Europa. Dovremo fare grande attenzione perché stiamo parlando di una squadra fisica e con una buona mentalità. Sono abituati a vincere e quindi cercano in ogni partita di avere questa mentalità».«Ci sono da fare delle valutazioni e vedere in che condizioni è. Se giocherà, è perché avrà dato le necessarie garanzie, sennò giocherà qualcun altro».«Solo strada facendo vedremo che obiettivo possiamo porci. Non poniamoci limiti perché all'Inter crea subito degli alibi. Cerchiamo di dare il massimo ed essere al 100%, dando tutto durante la partita. Poi vedremo cosa accadrà nel tempo, dove saremo, che tipo di ambizioni potremo avere».«Noi dobbiamo diventare stabili, solo così potremo ambire a giocare per qualcosa di importante. Se fai come sulle montagne russe vivi giornate in cui ti senti il più forte ed altre in cui ti senti scarso. Noi invece vogliamo dare un segnale di stabilità, perché solo così sei pericoloso per tutti».