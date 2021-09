Immobile esce per infortunio in Lazio-Lokomotiv, borsa di ghiaccio sulla coscia: come sta l'attaccante

Giovedì 30 Settembre 2021, 22:14

Ciro Immobile ha abbandonato il campo al 41' della partita di Europa League fra Lazio e Lokomotiv Mosca. L'attaccante biancoceleste ha avvertito un dolore di natura muscolare alla coscia ed ha chiesto il cambio. Sarri ha inserito Muriqi al posto di Immobile, che si è accomodato in panchina con una borsa di ghiaccio sull'interno coscia.

Dalle prime informazioni, pare che l'attaccante sia riuscito a fermarsi in tempo. L'infortunio non dovrebbe essere particolarmente grave: una buona notizia anche in chiave Nazionale, che la prossima settimana sarà impegnata nelle semifinali di Nation League.

