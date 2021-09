Europa League, Lazio-Lokomotiv Mosca in diretta alle 21 LIVE: probabili formazioni, orario e dove vederla in streaming e tv

Giovedì 30 Settembre 2021, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 14:03

Messo il derby alle spalle, e che derby, con tanto di polemiche nonostante la vittoria, la Lazio e Maurizio Sarri si preparano ad affrontare un match di Europa League che sa già di crocevia, vista la sconfitta all'esordio contro il Galatasaray in Turchia. L'entusiasmo non manca, sicuramente, e sia la forma fisica che la disciplina tecnico-tattica sembra ormai aver raggiunto il livello sarriano che ci aspettava. Ora è tempo di dare continuità ai risultati però, perché la stracittadina fa sempre campionato a sè, indipendentemente da quello che c'è stato prima. L'occasione per rinvigorire il flusso arriva contro la Lokomotiv Mosca di Nikolic, squadra col vizietto europeo della Champions League ma che quest'anno è caduta nella seconda competizione continentale per gradi. Il match sarà diretto dal fischietto inglese Craig Pawson e sarà disputato allo Stadio Olimpico. Ecco le probabili formazioni.

Lazio-Lokomotiv Mosca, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Akpa-Akpro, Cataldi, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All. Maurizio Sarri

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Guilherme; Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Silyanov; Beka Beka, Maradishvili, Kulikov; Kerk, Zhemaletdinov, Smolov. All. Marko Nikolić

Dove vederla in streaming e tv

Lazio-Lokomotiv Mosca sarà visibile in diverse soluzioni: innanzitutto, sui canali Sky Sport 252, Sky Sport Uno (201 del satellite e 472/482 del digitale terrestre) e TV8 (8 del digitale terrestre); in alternativa, sarà visibile in streaming sulle piattaforme di Sky Go e di Dazn.