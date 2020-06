Liga, il Valencia esonera Celades e ingaggia Voro

Cambio in panchina al Valencia. A meno di due giorni (giocherà mercoledì) dal match di campionato contro l'Athletic Bilbao, ecco l'esonero dell'allenatore della prima squadra Albert Celades. La decisione è stata presa direttamente dal proprietario del club, il businessman Peter Lim, che si trova a Singapore. Al suo posto subentra Salvador González Voro. Celades, ex ct della Spagna under 21, era arrivato al Valencia nel settembre dell'anno scorso, per prendere il posto di Marcelino Garca Toral. Attualmente la squadra, eliminata per mano dell'Atalanta negli ottavi di Champions, è all'ottavo posto nella classifica della Liga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA