Bologna, il presidente Saputo corteggia Walter Sabatini per la prossima stagione

Il futuro e i programmi del Bologna dipenderanno inevitabilmente dalla salvezza in campionato. Ma la volontà di cancellare presto un’annata a dir poco negativa obbliga il presidente Saputo a pensare già da ora alla prossima stagione, in cui i cambiamenti potrebbero essere diversi, a partire dall’eventuale addio di Riccardo Bigon. Il preferito per il ruolo di ds resta infatti Walter Sabatini, corteggiato, più volte, anche negli anni passati. Circola pure il nome di Osti, molto legato all’ex dirigente giallorosso, ma Saputo proverà prima a convincere l’attuale responsabile dell’area tecnica della Sampdoria.





© RIPRODUZIONE RISERVATA