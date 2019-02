Cassano dà consigli a Icardi: «Chiarisca con lo spogliatoio»

«Parliamoci chiaro: all'Inter i gol di Icardi servono. Un consiglio da uno che ha fatto tanti casini e disastri. Mauro vada nello spogliatoio, chieda scusa e si chiarisca fino a giugno. Altrimenti è una strada senza ritorno. Lo dico per il suo bene». È il consiglio che Antonio Cassano ha rivolto a Wanda Nara, come lui presente ieri sera nello studio del programma 'Tiki Takà. «Vada nello spogliatoio e si chiarisca, che siano i compagni o Spalletti. Con qualcuno avrà dei problemi, altrimenti non starebbe fuori - ha aggiunto Cassano - . Poi, a giugno, ci si stringe la mano e quel che sarà sarà».





