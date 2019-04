Dall'Inghilterra: il Manchester United in pole per Icardi

L'ennesima frattura fra l'Inter e Mauro Icardi stimola l'interesse dei maggiori club europei che, d'ora in avanti, cercheranno verosimilmente di assicurarsi le prestazioni del centravanti argentino. Secondo il Sun, il Manchester United e il Chelsea avrebbero nel mirino il bomber. Il 'transfer ban', tuttavia, impedisce il mercato in entrata del club 'Blues', non quello dei 'Red devils' che potrebbero separarsi da Romelu Lukaku o da Rashford, integrando il centravanti argentino in organico. Nelle prossime settimane potrebbero entrare in gioco anche altri club.

