Ibanez, la moglie risponde alle offese: «Basta insulti alla nostra famiglia!»

L'errore al derby costa a Roger Ibanez la solita gogna sui social. Già a gennaio dello scorso anno il difensore, dopo un'altra pessima prova nella stracittadina che aveva dato il via libera a due delle tre reti laziali, era stato costretto a chiudere il profilo Instagram. Nel pomeriggio, proprio sul social, è intervenuta la compagna Bruna Kisner, mamma dei suoi due figli, con un lungo post sdegnato: «Tutti possono sbagliare, ma questo non vi dà il diritto di oltrepassare una certa soglia. Smettetela di pensare di avere il diritto di farlo. Parlate così tanto di essere scortesi e non vi accorgete di quanto siete stati sgradevoli voi. Risparmiatevi questo male. Vedo persone che non capiscono niente di questa faccenda imprecare e parlare solo per attirare l'attenzione. Riflettete sui vostri atteggiamenti e notate come siete stati superficiali, vuoti e con un cuore pieno di rabbia e malvagità. Siate rispettosi con le persone. Non mi piace parlare di queste cose, ma credo ci sia un limite a tutto. Capisco il vostro dispiacere e anche la rabbia di alcuni fan. Ma bisogna capire che errori e fatalità succedono e possono succedere a tutti. Siate rispettosi e non siate maleducati. Risparmiatevi questo male».

L'ASSIST DI MOU

Anche Mourinho, oggi in conferenza stampa, non aveva voluto far mancare la vicinanza al ragazzo (escluso dalle convocazioni del ct Tite per il Qatar): «Formazione? Gioca Roger e altri dieci. rispetto per chi dal giorno in cui sono arrivato a oggi dà tutto quello che ha in situazioni di difficoltà. L’anno scorso c’è stato un periodo in cui era l’unico difensore centrale. Poche settimane fa siamo andati a Siviglia e ho pensato che fosse impossibile che giocasse. Invece ci mette sempre la faccia. Per me è intoccabile. Non c’è storia. Una cosa che mi aiuta è leggere pochissimo stampa e social media zero. Al di là del mio Instagram non leggo niente. Domani lui più dieci».