Mls, esordio negativo per Higuain: sconfitta, rigore sbagliato e rissa sfiorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non parte bene - per essere clementi - la nuova avventura diin Mls con l'Inter Miami, la squadra di David Beckham che ha puntato su di lui e anche su Matuidi. Sconfitta per 3-0 e rigore sbagliato per il Pipita: esecuzione da dimenticare col pallone calciato alle stelle. Diciamo che il tiro dagli 11 metri non è stato mai il piatto forte per l'argentino, che conferma questa pecca anche alla prima con la sua nuova maglia. Si era sul 2-0, e sicuramente la trasformazione avrebbe potuto cambiare la partita.Ma non solo, dopo aver ciabattato la conclusione, l'ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan, ha dovuto subire anche lo sfottò degli avversari del Philadelphia Union: confronto quindi a muso duro e rissa sfiorata. Che ricorda tanto l'episodio successo dopo un Milan-Juve quando, dopo aver sbagliato un calcio di rigore contro la sua ex squadra, l'argentino fu espulso lasciando la sua squadra in 10. Ieri questo non è successo, ma ci si è andati vicini. Al momento quindi impatto negativo, e l'Inter Miami rimane in fondo alla classifica della Mls con 11 punti dopo 14 partite disputate. Sarà difficile risollevare le sorti di una squadra in piena crisi.