Lo scontro tra il Barcellona e Messi vive una fase caldissima, forse decisiva. Ieri il padre agente del talento argentino, Jorge, è sbarcato in Spagna per incontrare il presidente Bartomeu e concordare una via d’uscita. Ma le posizioni restano molto distanti. La Pulce vuole cambiare maglia a zero o a fronte di 100 milioni di euro. Il numero uno del club, invece, pretende il pagamento della clausola da 700 milioni. «Difficile resti a Barcellona», l’affermazione di Messi senior riportata da El Chiringuito Tv. Una volta sbarcato a Barcellona, il manager sudamericano ha avuto anche un confronto approfondito con i suoi avvocati. Un passaggio necessario, considerando lo scontro legale sullo sfondo e l’idea dei catalani di fare causa al campione 33enne, in caso di partenza a zero.BYE BYE PIPITAIl Manchester City resta così spettatore. Non farà passi ufficiali con i blaugrana: per il momento, attende solo l’esito del faccia a faccia tra Messi e Bartomeu. I Citizens aspettano novità sostanziali anche sul fronte Koulibaly. L’agente del difensore del Napoli, Fali Ramadani, sarà in Italia nei prossimi giorni per dare un impulso alla trattativa, impostata da tempo sui 65-70 milioni di euro.A proposito di addii, è anche la settimana della risoluzione di Higuain. Il centravanti argentino ha raggiunto un accordo di massima con l’Inter Miami, che potrà essere formalizzato solo dopo aver concordato la buonuscita con i bianconeri. Nelle idee di Pirlo l’attaccante titolare dovrà essere Dzeko. Suarez si conferma una seconda scelta per motivi tecnici ed economici. Tra l’altro, l’uruguaiano sta trattando la buonuscita con il Barcellona e non è disposto a fare troppi sconti.Più vicino l’addio di Vidal. Il cileno ha una parola con l’Inter e l’ad Marotta gli ha garantito un biennale da circa 6 milioni di euro a stagione. Capitolo uscite: il ds Ausilio discute con il Bayern la cessione di Perisic e Brozovic; Skriniar punta alla permanenza, ma alcuni intermediari lo hanno offerto al Psg.