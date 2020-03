Higuain in Argentina, la mamma deve fare la chemioterapia

Alla fine la fuga aveva il suo perché. La mamma di Higuain stava male e deve fare la chemio. Gonzalo è riuscito a superare i controlli della Polizia all'aeroporto di Torino-Caselle e si è imbarcato per la Francia (paese di cui ha il passaporto) e di lì per la Spagna da dove è poi volato a Buenos Aires. I media argentini ribadiscono la tesi che il calciatore della Juve, molto legato alla madre, la pittrice Nancy Zacarias, ha voluto esserle accanto in un momento molto difficile. Fonti della famiglia hanno infatti detto al quotidiano 'La Nacion' che Gonzalo, come del resto i suoi fratelli e papà Jorge, «vogliono stare con lei per accompagnarla durante il ciclo di chemioterapia a cui si sta sottoponendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA