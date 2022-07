Helbiz presenta la serie B 2022-2023. Mammì: «Investimento importante per noi»

Helbiz presenta la serie B 2022-2023. Helbiz Live si conferma come la piattaforma OTT dedicata alla serie cadetta e come destination per tutti i tifosi dei 20 club del campionato degli italiani. Un’offerta innovativa che lega il calcio nazionale alla micro-mobilità, grazie al Cashback in mobilità: a fronte di un abbonamento mensile di 5,99 € il cliente avrà un bonus di 4€ da utilizzare in micro-mobilità Helbiz; e per l’abbonamento all’intera stagione l’offerta prevede un Cashback di 30€ a fronte di un abbonamento di 49,99€. Inoltre, Helbiz Live sarà sempre inclusa nell’abbonamento Helbiz Unlimited, già esistente per i clienti della micro-mobilità senza nessun costo aggiuntivo. Helbiz Live è disponibile su tutti i device (smarphone, Tablet, PC), Smart TV (Samsung, LG, Android, Apple TV) e Amazon Video. Inoltre, tutte le partite saranno trasmesse in HD, live, in replica integrale e Highlights. Presentato il nuovo volto e conduttrice di Helbiz Live, Chiara Giuffrida.

Il palinsesto

Non solo. Il palinsesto di Helbiz Live offre anche altri eventi e contenuti, tra cui il grande sport targato US con la MLB e il basket e football della NCAA e la novità assoluta dell’eSkootr Champioship (eSC) il primo campionato mondiale di monopattini elettrici. L’intera stagione dell’eSC sarà trasmessa live su Helbiz Live e i neo-appassionati di questo sport potranno seguire le performance dell’Helbiz Racing Team e dei suoi giovani piloti, accedendo a contenuti speciali ed esclusivi. «I risultati che abbiamo ottenuto la scorsa stagione sono motivo di grande soddisfazione per noi. Grazie a tutto il lavoro svolto dal team abbiamo lanciato in pochissimo tempo un app e un servizio di altissima qualità e grazie alla fiducia dei tifosi sono stati in tanti a scegliere Helbiz Live come destination per seguire il campionato di B. Inoltre, la collaborazione con la Lega di B è stata estremamente produttiva, come ad esempio per il lavoro fatto con la distribuzione internazionale che ha portato il campionato di B ad essere trasmesso il 26 Paesi, cosa mai successa nella storia della Serie B (e la prossima stagione il numero dei Paesi aumenterà sicuramente)», ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media. «Grazie all’enorme lavoro svolto dai club della Serie BKT, ci accingiamo a vivere una nuova stagione che vedrà protagoniste società di primissimo livello, ricche di storia e con un legame viscerale con i propri territori», ha commentato il Presidente della Lega BKT, Mauro Balata. «L’auspicio è di vivere partite sportivamente accattivanti, all’insegna del bel gioco e del fair play, con tanti nuovi giovani talenti in rampa di lancio che sono certo troveranno nel nostro campionato il palcoscenico ideale per esprimere al meglio le proprie qualità tecniche ed umane. L’importante impegno profuso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e dalle sue associate si attesta oggi attraverso l’importante interesse che riscontriamo da parte dei nostri broadcaster. Siamo pronti ad assistere ad un campionato che, ai nastri di partenza, ha tutte le carte in regola per essere ancor più spettacolare e coinvolgente di quello precedente».