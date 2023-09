Lazio, da Greenwood alle cessioni degli esuberi: ecco tutte le situazioni aperte nelle ultime ore di mercato

Ultimo giorno di mercato con tanti possibili sviluppi all’orizzonte. La Lazio si sta muovendo soprattutto in uscita, ma non sono da escludere sorprese in entrata. L’ultimo profilo sondato, ma poi sfumato, era stato quello di Bonucci, ma nella notte è spuntata l’idea Grenwood. Sarà lui la tentazione delle prossime ore in casa biancoceleste prima della chiusura delle trattative prevista alle ore 20. Il duttile attaccante del Manchester United è alla ricerca di un club che gli permetta di rilanciarsi e la Lazio potrebbe essere un’opportunità importante vista anche la partecipazione alla Champions League.

Il compito principale die soprattutto diquest’oggi sarà quello di piazzare gli esuberi. Tra questi c’è, proposto ale in trattativa con alcuni club sauditi (che potranno acquistare calciatori fino al 7 settembre). Sarà opportuno trovare una sistemazione a, tornato dall’esperienza negativa allo, ma al momento ancora senza offerte. Sulla lista dei calciatori da piazzare c’è anche, con molto mercato tra(le ultime a fare un sondaggio sono state) e, ma per il quale Lotito è intenzionato a cederlo al massimo in prestito con diritto di riscatto (a circa 5 milioni). Tra le sorprese dell’ultima ora potrebbe esserci anche l’uscita diche al momento fa ancora parte del gruppo squadra di Sarri, ma troverà sempre meno spazio. Restano ancora poche ore per chiudere definitivamente le uscite, sempre che Lotito non decida di fare un ultimo regalo a Sarri.