Andrea Iannone, torna a correre in moto dopo 4 anni. Elodie commenta: «Ti amo da morire»

Andrea Iannone ha scelto il modo più semplice nel 2023 per annunciare il suo ritorno in pista dopo 4 lunghi anni di attesa, pubblicare una foto sul suo profilo Instagram con la scritta «I'm back», ovvero «Sono tornato». Ma probabilmente non si aspettava che la notizia della sua firma con il Team Go Eleven per salire in sella alla Ducati Panigale V4-R nel Campionato Mondiale Superbike 2024 sarebbe passata in secondo piano, dato il tam tam sul web che si è scatenato dopo il primo commento ricevuto. Che non è uno scritto qualsiasi, è una dichiarazione d'amore, e non arriva da una persona qualsiasi, ma dalla compagna che è una delle cantanti italiane del momento, Elodie. Bravissima, bellissima e seguitissima. «Ti amo da morire» ha scritto lei con tanto di cuoricino, una cosa del tutto naturale, come si vede nei profili social di chiunque. Ma se tu sei un campione affermato che ha visto la sua carriera stopparsi sul più bello per una squalifica per doping e lei è una delle stelle più brillanti del firmamento musicale italiano, che fa collezione di hit e di copertine, allora la questione cambia. E diventa un caso mediatico, stavolta in positivo, non una bufera web.

Certo, c'è sempre di mezzo il gossip perché nelle ultime settimane si parlava di crisi tra i due, e il botta e risposta tra i due è rimbalzato sui media in modo travolgente, oscurando quella che è la vera notizia del giorno: la firma del centauro di Vasto, in provincia di Chieti, con il Team Go Eleven, che ha la durata di un anno, ma con un’opzione di prolungamento per un'altra stagione. Iannone correrà nel Mondiale delle derivate di serie ed è un rientro importante, che si celebrerà nei test di Jerez, il 31 ottobre e il giorno successivo, quando salirà sulla Rossa di Borgo Panigale per provarla.

I 4 anni di squalifica per la vicenda di doping scadranno solo il 16 dicembre, ma per le regole l’atleta sospeso può riprendere gli allenamenti 2 mesi prima del termine. «Aspetto questo momento da tempo, finalmente torno in pista, lì dove ho trascorso la mia vita. Ringrazio Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti e tutto il Team Go Eleven per la fiducia, con il loro supporto ho ritrovato l’entusiasmo che avevo da bambino. Un ringraziamento speciale anche alla famiglia del WorldSBK per l’opportunità. Sono carico», le parole di Iannone, che in carriera è stato il primo vincitore della nuova era Ducati MotoGP ed ha in bacheca 14 vittorie, 10 pole position e 35 podi nel MotoMondiale, di cui 11 nella classe regina, e che ora correrà la voglia matta di tornare a vincere e con quel «Ti amo da morire» stampato nella mente.