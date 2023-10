Giuntoli, polemiche per le frasi «sessiste». Berruto: «La Juventus prenda le distanze»

Stanno facendo rumore le frasi pronunciate da Cristiano Giuntoli al Festival dello Sport di Trento. Il dirigente dell Juventus ha paragonato l'incognita degli acquisti a quella del matrimonio, in cui «magari pensi che sia la donna giusta, ma poi non lava, non cucina e non stira».

Inevitabili le polemiche per un pensiero che molti hanno bollato come profondamente maschilista e sessista, e dello stesso avviso è Mauro Berruto, responsabile nazionale Sport del Partito Democratico: «Purtroppo il mondo del calcio sembra davvero fare di tutto per abituarci al peggio.

Le parole sessiste di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, sarebbero incommentabili anche in un'osteria, figuriamoci dal palco del più grande evento italiano dove si parla di sport e di cultura dello sport».

«La mia distanza da questo modo di esprimersi credo sia lampante, mi piacerebbe vedere anche una presa di posizione del suo club» ha concluso Berruto. Nessun commento finora è arrivato né da Giuntoli né tantomeno dalla Juventus.