Allegri perde la testa durante la finale di Coppa Italia: espulso nel recupero

La Juventus ha alzato al cielo la Coppa Italia dopo la finale vinta contro l'Atalanta. Il successo dei bianconeri, però, è passato in secondo piano a causa della sfuriata di Massimiliano Allegri che nel recupero è stato espulso. Dopo un fallo in attacco non fischiato su Danilo, il tecnico è andato a protestare vistosamente contro Marini, impegnato come quarto uomo. Maresca ha assistito alla scena e ha espulso l'allenatore juventino che dirigendosi verso gli spogliatoi si è tolto la cravatta e ha anche sbottonato la camicia urlando dove fosse Rocchi, il designatore degli arbitri. Il nervosismo è poi rientrato dopo il triplice fischio, dove invece le telecamere lo hanno ripreso mentre allontanava Giuntoli.