Giudice sportivo, Inter due gare a porte chiuse. Due turni a Koulibaly e Insigne

Due gare a porte chiuse e un'ulteriore partita con il settore 'secondo anello verdè senza spettatori. È la sanzione decisa dal giudice sportivo nei confronti dell'Inter dopo i cori razzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly del Napoli da parte dei tifosi nerazzurri.



Il giudice sportivo di serie A ha squalificato per due giornate ciascuno Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne del Napoli. Il difensore ha ricevuto una giornata per l'ammonizione, in quanto già diffidato, e una per «l'ironico applauso al direttore di gara dopo l'ammonizione»; Insigne, multato anche di diecimila euro, ha invece «rivolto al 48' st al direttore di gara un epiteto gravemente insultante» e la sanzione è stata aggravata in quanto Insigne è capitano. Ultimo aggiornamento: 16:23