Juventus, Giovanni Manna detta la linea del mercato: «A gennaio valutiamo opportunità. Soulé? Nessun rientro anticipato da Frosinone»

Sudakov, Phillips, Bernardeschi ma non solo, la Juve è alla ricerca di un investimento low cost per gennaio, il ds bianconero Giovanni Manna - che ha ricevuto a Torino il premio Ussi come migliore dirigente dall’anno - è già al lavoro con Giuntoli per regalare ad Allegri un rinforzo nella prossima sessione di mercato.

«Nessun margine per il rientro di Soulé».

«Siamo estremamente soddisfatti dei calciatori che abbiamo in rosa, di quello che stanno facendo e di come sono stati valorizzati dall’allenatore. Poi siamo sempre pronti a valutare le opportunità che si presentano nel mercato e, senza voli pindarici, saremo pronti. Ma non siamo alla ricerca spasmodica di un calciatore in questo momento. È normale che la rosa era stata pensata con due calciatori in più a centrocampo.

In questo momento siamo riusciti a sopperire a queste assenze in modo positivo. Allegri è stato bravo e i giocatori si sono fatti trovare pronti. Valuteremo opportunità a gennaio, alla Juve lavoriamo tutti i giorni per vincere, ma non sappiamo quando questo accadrá».

Nessun margine per il possibile rientro anticipato a Torino di Soulé. «Penso che i calciatori abbiano iniziato un percorso debbano finire quel percorso, soprattutto se è virtuoso come nel caso di Matias (Soulè), Enzo (Barrenechea) o di tanti altri ragazzi. Non abbiamo intenzione di interrompere quanto di buono stanno facendo. Il nostro obiettivo, che è quello ampiamente dichiarato dall’inizio, è quello di raggiungere la prossima Champions League. È normale che siamo la Juventus e dobbiamo cercare di competere al massimo in ogni competizione. In questo momento stiamo facendo bene, siamo soddisfatti, ma siamo focalizzati su quello che è l’obiettivo. Valutiamo di partita in partita e ci faremo trovare pronti».