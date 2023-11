Serie A, l'Inter torna in testa

L'Inter scavalca nuovamente la Juve e torna in testa alla classifica di Serie A dopo la vittoria per 2-0 nel posticipo di ieri sera contro il Frosinone. I nerazzurri in vantaggio nel primo tempo con una magia da 56 metri di Dimarco e chiudono i conti con Calhanoglu su rigore. Meno emozioni, invece, nel derby di Roma,: zero a zero il risultato finale, unico lampo il palo colpito da Luis Alberto. Ore decisive a Napoli, per le sorti di Rudi Garcia, ormai quasi certo dell'esonero dopo la sconfitta in casa contro l'Empoli. Tra le ipotesi per il successore, i nomi di Tudor e quello di Conte.