La Juventus in campo senza allenatore. Esperimento riuscito per due formazioni delle giovanili bianconere

Giovani Fagioli e Miretti crescono, anche senza una guida in panchina. Al momento è un esperimento, che però ha ricevuto ottimi feedback e ha coinvolto due formazioni giovanili bianconere: la Under 12 e la Under 10. Nel primo “Torneo dello Stretto - Juventus Academy Italia” dello scorso week end a Messina mancavano gli allenatori. O meglio c’erano, ma in tribuna. Niente panchina per i tecnici che si sono goduti le partite in tribuna, accanto a genitori e parenti. In campo i ragazzini si sono autogestiti, dal primo all’ultimo minuti, dalla scelta della formazione iniziale, alla tattica, fino ai cambi. Un modo per responsabilizzarli e spingerli a prendere decisioni autonome, per il bene comune.

Un’autogestione supervisionata che ha portato a ottimi risultati: l’Under 12 ha raggiunto i quarti di finale e l’Under 10 ha vinto la propria categoria. L’idea è stata sviluppata dal responsabile tecnico dell’attività di base, l’ex terzino bianconero Paolo De Ceglie, e ha ottenuto i consensi dei protagonisti e degli addetti ai lavori, un cambio di prospettiva per i ragazzi utile per la loro crescita e per comprendere dinamiche nuove. L’esperimento potrebbe essere riproposto in altre categorie, ma senza esagerare: non aspettiamoci la Juve in campo dopo la sosta senza Max Allegri in panchina…