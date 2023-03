Juventus-Roma, ufficiale: la finale di Coppa Italia femminile a Salerno il 4 giugno

La data è ufficiale. La finale di Coppa Italia, quella tra Juventus e Roma, è in programma il prossimo 4 giugno, a stagione conclusa, quando si saprà chi ha vinto lo scudetto. Le giallorosse adesso sono a +8 in campionato, con 21 punti ancora a disposizione. Quindi, la squadra di Spugna è ampiemente favorita. Comunque: si gioca a Salerno, alle 16:30, e la partita ovviamente sarà trasmessa su TimVision ma anche su LA7 in chiaro.

«Siamo orgogliosi di poter disputare questa sfida in una Regione fondamentale per la promozione e lo sviluppo del movimento - ha detto Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio femminile - viaggiare da Nord e Sud con i nostri eventi è importante per dare visibilità al calcio femminile su tutto il territorio". L'ultima finale di Coppa Italia è stata disputata a Ferrara, sempre tra Juventus e Roma, con le bianconere che nei minuti finali hanno ribaltato il risultato: 2-1 per la truppa di Montemurro. Insomma, è pure una rivincita.

TESTA ALLA CHAMPIONS

Certo, adesso il pensiero per la Roma è a mercoledì sera, quando a Camp Nou (si comincia alle 18:45) la squadra di Spugna cercherà di ribaltare lo 0-1 dell'Olimpico di martedì scorso. Una Roma che ha chiuso con un sentimento impensabile, quello del rimpianto, contro la formazione più forte del Mondo. Sì, perché negli ultimi venti minuti le giallorosse hanno avuto la bellezza di cinque nitide occasioni da rete per pareggiare una sfida che nella prima parte ha messo in evidenza tutte quelle che sono le differenze tra le due squadre. Ma con coraggio e grazie anche alle parate di Ceasar, la Roma è rimasta in partita. E sogna in grande.