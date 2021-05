Roma, domani Zaniolo volerà in Austria per l'ultima visita di controllo

Nicolò Zaniolo domani volerà in Austria per sottoporsi alla visita di controllo del professor Christian Flink, il chirurgo che lo ha operato lo scorso settembre. Un ulteriore passo in avanti verso il recupero, che sarà definitivo nella seconda metà giugno quando giocherà un paio di partite con la Primavera di Alberto De Rossi (possibile il 26 maggio allo stadio Tre Fontane contro il Cagliari).

APPROFONDIMENTI AS ROMA Roma, Pellegrini: lesione al flessore. Zaniolo, ok i test a Villa... IL RETROSCENA Roma, Zaniolo è in ritardo: i Friedkin coinvolgono un altro... IL FOCUS Roma, in viaggio con lo Special One: il derby rivaluta diversi... IL FOCUS Roma: Fonseca con Dzeko, l’alleanza forzata per l’ultima...

L’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro è stato affrontato con un protocollo che ha richiesto una tempistica più ampia per non rischiare di subire ricadute. Zaniolo tornerà in campo con la prima squadra quando comincerà il ritiro che si svolgerà a Trigoria agli ordini del nuovo tecnico Josè Mourinho.

Ultimo aggiornamento: 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA