Genoa-Udinese 0-0, Lecce-Sassuolo 1-0 vantaggio di Lapadula, Verona-Brescia 0-0, la diretta

Genoa e Udinese si affrontano questo pomeriggio a Marassi per l'11a giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da due sconfitte nel turno infrasettimanale, anche se con connotati estremamente diversi: i liguri hanno giocato infatti un'ottima partita nel 2-1 subito allo Juventus stadium, mentre i friulani sono crollati di fronte ai propri tifosi nello 0-4 inflitto loro dalla Roma, partita che i bianconeri hanno giocato in superiorità numerica addirittura dallo 0-1.Le formazioni:Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Agudelo, Schone; Pandev, Saponara, Kouamé; Pinamonti. All. Thiago MottaMusso; Opoku, Ekong, De Maio, Nuytinck; Walace, Mandragora, Sema; De Paul; Nestorovski, Okaka. All. GottiLecce e Sassuolo incrociano oggi le armi in un match estremamente delicato vista la situazione di classifica di entrambe le compagini, che hanno solo 9 punti all'attivo. Se però per i neopromossi salentini il bottino fin qui raccolto può essere parzialmente soddisfacente, soprattutto dopo i 3 pareggi delle ultime 3 giornate colti contro Milan, Juventus e Sampdoria, lo stesso non si può dire per gli emiliani, deludenti e decisamente sotto tono in questa prima fase del campionato.Le formazioni:Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Majer; Mancosu; Babacar, Lapadula. All. LiveraniConsigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Traoré; Berardi, Defrel, Boga. All. De ZerbiVerona e Brescia scendono in campo al Bentegodi per l'11a giornata di Serie A, in un match che assume un'importanza capitale soprattutto per i bresciani, fermi a 7 punti in graduatoria dopo l'1-2 contro l'Inter di martedì scorso ed in piena zona retrocessione anche se con una partita da recuperare rispetto alle altre squadre. Diversa la situazione dei veneti, protagonisti di un ottimo avvio di stagione e usciti vincitori dalla sfida del Tardini contro il Parma col punteggio di 0-1.Le formazioni:Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Salcedo. All. JuricJoronen; Cistana, Mangraviti, Mateju; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella; Donnarumma, Balotelli. All. Corini