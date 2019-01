Inter, Gagliardini: «La Coppa Italia è un nostro obiettivo»

«Teniamo tanto alla Coppa Italia, è uno degli obiettivi di cui parlava il presidente per alzare un trofeo». Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini, intervistato da InterTv a pochi giorni dalla sfida con il Benevento in Coppa Italia. «È la parte più importante per preparare la seconda parte di stagione che sarà fondamentale - ha proseguito - . Vista anche l'esperienza dell'anno scorso con il Pordenone dovremo fare molta attenzione per cercare di arrivare in fondo in Coppa Italia. Siamo in crescita, ma il Benevento non va sottovalutato, anche se in Serie B sta facendo bene». © RIPRODUZIONE RISERVATA