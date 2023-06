Frosinone, l'addio di Grosso: «Grazie, occuperete sempre un posto speciale nel mio cuore»

Fabio Grosso saluta con un post sul suo profilo ufficiale di Instagram e ringrazia, a partire dal presidente, per continuare - citandoli con gli amichevoli vezzeggiativi - con i suoi principali collaboratori nel Frosinone Calcio. Lo fa con stile pacato che lo contraddistingue, in una lettera nella quale elegantemente glissa le polemiche emerse sui social sulla sua comunicazione, con un semplice sms al presidente Stirpe, di non voler rinnovare il contratto ed allenare i giallazzurri in Serie A: “Ciao Frosinone – è l’incipit del post, che poi prosegue -, porterò dentro di me, per sempre, il ‘percorso’ di questa magica avventura! Grazie Pres (così la chiamavo…) per le modalità con cui mi ha fatto lavorare, con la Sua giusta presenza e al tempo stesso serenità e fiducia. Grazie Dire (e Piero), con la vostra competenza e vicinanza avete reso semplici giornate difficili! Grazie al mio staff, a Manu e allo staff medico, a Max, Fede, Gianni e Manu, per avermi supportato ma soprattutto sopportato ogni giorno! Grazie ai miei ‘angeli custodi’ ‘addetti al materiale’.

Grazie a tutti i miei calciatori, ragazzi speciali dal cuore gigante…avete fatto qualcosa di straordinario! Grazie a tutte le persone che lavorano nel mondo ‘Frosinone’…non mi avete fatto mancare un sorriso! Infine, non ultimi, grazie a voi, tifosi, per avermi sostenuto in ogni momento ma soprattutto per aver fatto la cosa più bella che potevate fare…farmi sentire a casa dal primo giorno! Ho dato tutto me stesso con passione, dedizione ed onestà, ho ricevuto quello che mai mi sarei aspettato di ricevere…Amore.

Grazie, occuperete sempre un posto speciale nel mio cuore. Mister Fabio".

Insomma Grosso saluta con lo stile con il quale è arrivato a Frosinone ed ha portato questa squadra al suo massimo risultato storico ed a conquistare il primo trofeo tra i professionisti del club ciociaro, la Coppa di vincitrice del Campionato di Serie B. Le ragioni del suo addio sono nella sua testa e, per questo, oggettivamente comprensibili, pur se non condivise dalla maggior parte della sua oramai ex tifoseria. Per lui si sta aprendo la strada di una nuova sfida in serie B, con la Sampdoria. In casa Frosinone invece si cerca il suo sostituto. In pole position l’ex Roma Eusebio Di Francesco, con il quale il DT Guido Angelozzi dovrebbe avere, ad ore, un incontro.