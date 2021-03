Frosinone, da un campione del mondo a un altro: dopo Nesta c'è Grosso

Da un campione del mondo... a un altro. In panchina. Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Frosinone. Lo ha annunciato la società ciociara che milita in Serie B aggiungendo che il campione del mondo con l'Italia nel 2006 ha firmato un contratto che lo legherà al club giallazzurro fino al 30 giugno 2021. Prende il posto di Alessandro Nesta, esonerato ieri. Nel suo staff l'allenatore in seconda Stefano Morrone più il collaboratore e match analyst Mattia Biso. Confermati gli allenatori dei portieri e i due preparatori atletici.

