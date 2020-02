Florenzi star al Valencia, i tifosi: «Abbiamo trovato il terzino per i prossimi anni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre a Trigoria cercano di capire i motivi della disfatta di Sassuolo,in Spagna si gode l’entusiasmo dei suoi nuovi tifosi dopo l’1-0 delcontro il. Il gol vittoria non è stato il suo, ma nei 53 minuti che gli ha concesso in campo il tecnico Celades, Florenzi ha sfiorato un eurogol dalla distanza, ha completato 25 passaggi su 28 e vinto quattro duelli. Insomma, una partita da incorniciare che ha esaltato il pubblico dele infiammato i social: «Com’è possibile che la Roma abbia lasciato partire un calciatore del genere?», si è chiesto più di qualcuno. Ma non solo, il match giocato dal terzino ha letteralmente fatto innamorare il pubblico a tal punto che in molti chiedono a gran voce l’acquisto a fine prestito: «Ha iniziato alla grande, è un acquisto fondamentale per i nostri obiettivi. Abbiamo un terzino per i prossimi anni», «In attacco è un aereo, questo dal Mestalla non si muove. Spettacolare, Pallone d’oro subito». Giudizi che si sposano con le parole del protagonista a fine partita: «Ero felice di giocare con questa squadra, i tifosi sono stato fantastici fino alla fine. Il nostro obiettivo è rientrare nelle prime quattro e andare avanti il più possibile in Champions. Mi sono trovato benissimo, non è stato difficile ambientarsi anche perché i compagni mi hanno aiutato molto. Ho parlato anche con Carboni quando sono arrivato e mi ha dato alcuni consigli su Valencia e sui tifosi».