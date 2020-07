Florenzi saluta il Valencia: «Mi sono sentito a casa»

Si è chiusa l'esperienza spagnola di Alessandro Florenzi, che ha terminato la stagione in Liga con la sconfitta finale contro il Siviglia che non ha permesso al Valencia di raggiungere l'Europa.



«Valencia mi hai accolto con affetto e calore - ha scritto il difensore sul proprio profilo Instagram - dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto».

