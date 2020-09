Sedici positivi al Covid, il Flamengo non gioca. C'è anche l'ex Roma, Gerson

Dai quindici positivi dell''Al Hilal, esclusa dalla Champions asiatica (di cui sono i detentori) agli sedicidel Flamengo. Dopo la trasferta di Coppa Libertadores in Ecuador, il club carioca si ritrova con 16 elementi della prima squadra (fra i quali l'ex romanista Gerson e l'ex della Fiorentina Pedro) contagiati dal virus, e quindi messi in isolamento. Oltretutto deve fare i conti anche con gli infortuni di chi è risultato negativo, come Gabigol e il portiere Diego Alves. Così, pur potendo contare su un settore giovanile tradizionalmente fertile, non ha abbastanza calciatori di primo livello per poter giocare la partita di campionato di domenica contro il Palmeiras. La richiesta è rimasta per ora senza risposta da parte della federcalcio (Cbf).

© RIPRODUZIONE RISERVATA