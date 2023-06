Fiorentina beffata nel finale, il West Ham vince la Conference League: a Praga finisce 2-1 per gli inglesi, decide Bowen

Beffa atroce per la Fiorentina, che crolla al 90’. A Praga vince il West Ham: decisivo il gol di Bowen al 90’. Gli Hammers si confermano una squadra letale in Conference League: in questa stagione non hanno mai perso e anche in Repubblica Ceca confermano il loro inarrestabile cammino nella terza competizione continentale. La Fiorentina sperava di rivincere 62 anni dopo la Coppa delle Coppe conquistata nel 1961.

La partita

È una gara fisica.

Va subito al tiro con Mandragora. La risposta del West Ham, squadra con molti tiratori scelti, è nella conclusione del suo capitano, Rice, che termina sul fondo. Al 26’ è il turno di Milenkovic, che di testa mando alto. Poi lo spettacolo non è degno di una finale continentale. Perché al 34’ quando Biraghi va a calciare il secondo corner, a pochissimi metri dai tifosi inglesi, dagli spalti piovono numerosi bicchieri di plastica e uno di questi, con forse dentro una sigaretta elettronica, colpisce sulla testa – che inizia a sanguinare – il terzino viola. Gara sospesa per qualche minuto. Biraghi viene medicato, mentre Coufal e Aguerd cercano di calmare i propri sostenitori. Prima dell’intervallo segna Jovic, ma è in fuorigioco.

Il secondo tempo

Nella ripresa Biraghi commette un fallo di mano in area e l’arbitro concede il rigore dopo un check al Var. Dal dischetto Benrahma non sbaglia. Cinque minuti dopo arriva il pari di Bonaventura. Mandragora fallisce il raddoppio e al 90’ arriva il gol del West Ham. È la rete della vittoria. Ed è un’altra sconfitta per il calcio italiano, dopo quella della Roma a Budapest in Europa League con il Siviglia.