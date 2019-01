Fiorentina, Pioli: «Obbligati a cominciare bene»

«La vittoria di Coppa Italia con il Torino ci ha trasmesso fiducia e convinzione, dobbiamo ripeterci contro la Samp: non sarà decisiva in ottica europea, ma è una sfida molto importante. Abbiamo chiuso il girone di andata a 26 punti, chiudere quello di ritorno a 52 non mi soddisferebbe, quindi siamo obbligati a fare meglio». Lo ha detto Stefano Pioli aspettando la gara di domenica contro la formazione di Giampaolo, avanti in classifica di 3 punti. «Non c'è paura ma rispetto - ha continuato il tecnico viola - Affronteremo giocatori forti come Quagliarella, ma io sono contento dei miei: l'arrivo di Muriel e quello dalla prossima stagione di Traorè sono segnali importanti di programmazione. Toccherà poi alla società spiegare bene il progetto e un incontro con i tifosi sarebbe positivo. Il mio futuro? Ho il contratto in scadenza ma ora sono concentrato sulla stagione, quando sarà il momento ci incontreremo, adesso non è un problema».

