Figc, deferiti Lotito e la Lazio. Il presidente ascoltato ieri in gran segreto

Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha deferito al tribunale federale nazionale la Lazio, il presidente, Claudio Lotito, ed i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia per violazione dei protocolli sanitari Figc anti-Covid. Il deferimento è arrivato dopo una settimana di continui rinvii e misteri. La procura si è trincerata dietro un silenzio assordante sviando in ogni modo la notizia.

A Lotito (audito ieri in gran segreto per oltre tre ore dalla Procura) e ai medici Pulcini e Rodia viene contestata la violazione dell’articolo 4.1 del codice di giustizia sportiva, dell’art. 44.1 del Noif, dei protocolli sanitari Figc e daq quanto previsto dal comunicato Figc del 1/o settembre 2020 in caso di "mancata osservanza dei protocolli sanitari". La Lazio è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e propria.

Le sanzioni variano in base alla gravità della violazione riscontrata: ammenda, punti di penalizzazione, retrocessione e esclusione dal campionato (queste ultime due solo nei casi più pesanti).

Ultimo aggiornamento: 12:52

