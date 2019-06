La Fifa non cambia, rieletto Infantino fino al 2023. «Siamo simbolo di onestà, qualità, professionalità»

La Fifa, per acclamazione dai 211 membri del Congresso della Federcalcio Mondiale in corso a Parigi, ha rielletto come suo presidente Gianni Infantino. Il 49enne svizzero resterà in carica per i prossimi 4 anni, fino al 2023. Infantino è stato eletto presidente per la prima volta nel febbraio 2016 per completare il mandato del suo predecessore, Joseph Blatter, squalificato per 6 anni.

Questi 3 anni e 4 mesi non sono stati perfetti, ho senz'altro fatto degli errori ma oggi nessuno parla più di crisi, di ricostruzione, di scandali, oggi si parla solo di calcio

. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, rivendica i risultati ottenuti nella sua presidenza, nel corso del suo discorso di apertura del Congresso Fifa a Parigi che oggi lo rieleggerà alla guida della Federcalcio mondiale.

Abbiamo recuperato da quella difficile situazion. Da istituzione con infiltrazioni criminali a organizzazione che sviluppa il calcio. Oggi la Fifa è simbolo di onestà, qualità, professionalità. Certo, lo dico io che non sono per niente oggettivo, sono totalmente soggettivo. Ma se andiamo a vedere cosa abbiamo fatto…«.

